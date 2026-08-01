L’Udinese pareggia con il Mainz: doppietta di Davis e rete di Zaniolo

Termina in pareggio l’amichevole tra Udinese e Mainz. Ad aprire le marcature è stato Becker del Mainz al 4′. Nei minuti successivi è stata l’Udinese a prendere il controllo della partita, trovando prima il pareggio con Davis al 18′ e poi il sorpasso con Zaniolo al 22′, prima di allungare ulteriormente le distanze ancora con Davis al 37′.

Nella ripresa il Mainz si è fatto avanti alla ricerca del pareggio, riuscendo ad accorciare le distanze grazie alla rete di Becker al 49′ e pareggiando con il gol di Königsdörffer al 60′.

Foto: sito Udinese