Ludi: “Parleremo con il Real, ma vogliamo che il futuro di Nico Paz sia al Como”

07/05/2026 | 11:15:29

Carlalberto Ludi ha parlato anche del futuro di Nico Paz in una intervista al Corriere dello sport: “A fine stagione ci confronteremo con il Real Madrid per capire le sue intenzioni. Dal nostro punto di vista il futuro è con Nico. Non solo lo speriamo, ma vogliamo che resti. Confiamo di poter contare su di lui, ma ovviamente non possiamo controllare tutto, per cui siamo pronti a ogni scenario”.

foto sito como