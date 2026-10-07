Ludi: “Le parole di Baldini? Rimangono una sua opinione. Non abbiamo mai pensato allo scudetto”

07/10/2026 | 21:30:24

Le parole a margine di un evento del ds del Como Ludi sulle ambizioni del club: “Scudetto? No, non ci abbiamo mai pensato. Così come non abbiamo pensato alla Champions l’anno scorso, noi pensiamo a lavorare. Cesc, che ha vinto più di tutti, ha sempre detto che gli obiettivi si pongono durante la stagione, non a bocce ferme. Kean? È un giocatore diverso da quello che avevamo, è un giocatore determinante, è un top player italiano, e quindi sappiamo, non solo speriamo, sappiamo che farà le fortune del Como. Le parole di Baldini? Una cosa che non posso e non voglio non commentare è l’allenatore dell’Under 21, un allenatore stimato, una persona stimata. Penso che Cesc abbia portato dal canto suo un’energia, un modello interessante anche per tutto il sistema italiano, un allenatore visionario. Abbiamo ragazzi comunque che stanno facendo la fortuna del campionato italiano, quindi va benissimo la sua opinione, rimane un’opinione. Lavoriamo in maniera funzionale”.

Foto: sito Como