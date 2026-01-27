Ludi: “Il nostro obiettivo è chiaro, alzare l’asticella ogni giorno”. Su Nico Paz…

27/01/2026 | 20:55:18

Il ds del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato a Mediaset prima della gara contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo un obiettivo molto chiaro, che è migliorare tutti i giorni: la cultura organizzativa, i giocatori a livelli individuale e tutto il resto. L’anno scorso siamo arrivati decimi, vedremo alla fine di questa stagione”.

Si può pronunciare la parola Europa? “La Champions è un sogno e un miraggio, l’Europa idem. La classifica deve essere il risultato della nostra crescita: se fine anno saremo così bravi di aver centrato l’Europa, festeggeremo”.

Cosa fate con Nico Paz? “Innanzitutto ci lavoriamo e ce lo godiamo. Abbiamo un progetto a medio termine con lui: tutti dicevano che il Real se lo sarebbe ricomprato alla fine della scorsa stagione, speriamo di continuare con lui ancora per molto”.

Foto: sito Como