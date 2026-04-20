Ludi: “Fabregas è un fuoriclasse. La partita di domani è una bella pagina di storia”

20/04/2026 | 16:40:11

Il ds del Como Ludi ha parlato ai canali ufficiali del club presentando la partita di Coppa Italia contro l’Inter: “Il passato di Cesc lo sta aiutando in questa crescita da allenatore top, è un fuoriclasse, non ho dubbi anche se è nel nuovo ruolo da poco tempo. Ha fame ed energia pazzesche. Domani sarà semplicemente un altro giorno in cui darà tutto se stesso per guidare la squadra alla vittoria. Oggi ci godiamo questo momento, ma abbiamo la stessa voglia di continuare a crescere. Lavorando con Suwarso e con la proprietà non conosco il limite. La crescita è evidente dal percorso in Serie A. Abbiamo fatto gare importanti con l’Inter, con la Juve, con la Roma, col Milan. C’è voglia di confrontarsi a testa alta, senza paura, con la voglia di poter determinare. Dobbiamo ancora fare un risultato importante con l’Inter ma la prestazione di qualche settimana fa è stata una delle più importanti di questo percorso. . La partita di domani è una bella pagina di storia per il club, la comunità e i tifosi”.

foto x como