Ludi (ds Como): “Diao? È il simbolo di come stiamo lavorando”

Intervenuto ai microfoni Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha così parlato di Assane Diao: “È il simbolo di come stiamo lavorando come gruppo. Abbiamo un recruitment che si basa sui dati, che poi vanno filtrati attraverso gli occhi degli scout e arrivano sul tavolo del management. E poi insieme con il presidente e l’allenatore andiamo a fare una scelta“.

Infine conclude: “Un ragazzo che oggi è super performante, ma finché era in Spagna era un prospetto di grande potenzialità che giocava e non giocava. Fabregas è stato coraggioso a eleggerlo come giocatore chiave, da lì l’operazione si è rivelata di successo, anche se non era così scontato a gennaio“.

Foto: Instagram Diao