Ludi conferma: “Liberali è un giocatore che vogliamo. Chalobah molto forte, per ora non c’è trattativa”

04/07/2026 | 22:01:27

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha fatto il punto sul mercato dei lombardi a margine di un evento, confermando l’interesse per Liberali, del quale vi parliamo dal 10 giugno: “Non stiamo combattendo con nessuno, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo, è un talento italiano, ma lo abbiamo preso perché è forte. Pensiamo sia ideale per lo stile di gioco di Fabregas e crediamo che con lui e con noi si possa sviluppare. Chalobah? Posso solo dire che è molto forte, lo sanno tutti. Non c’è negoziazione, non c’è trattativa, non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante. Comuzzo non è un obiettivo”.

Foto: sito Como