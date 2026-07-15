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Lucumí, si informa anche l’Al Hilal

15/07/2026 | 10:30:09

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Saranno giorni caldi per Jhon Lucumí, difensore colombiano in scadenza di contratto con il Bologna. La clausola da 28 milioni è esercitabile fino al 15 luglio (oggi), abbiamo spiegato che la Juve – incassando i 20 milioni dalla cessione di Muharemovic al Leeds – potrebbe agire essendo Lucumí il primo nome per la difesa. Ma sarà una questione di tempistica perché (dopo il sondaggio dell’Inter e i tentativi di un paio di club inglesi), secondo quanto svelato da Gianluigi Longari nelle ultime ore si è informato anche l’Al Hilal. Lucumí ha dato totale apertura alla Juve, ma deciderà in base alle offerte e alla rapidità delle stesse. Prevedibile uno sconto rispetto alla clausola di 28 milioni in scadenza oggi.
Foto: Instagram Bologna