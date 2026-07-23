Lucca, distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore

23/07/2026 | 17:37:27

Il Napoli ha aggiornato così sulle condizioni di Lorenzo Lucca: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione. Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore” si legge nel report del club campano.

Foto: Instagram Napoli