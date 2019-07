Luca Zidane: “Mi farà bene giocare lontano da Madrid”

Presentazione ufficiale per Luca Zidane, figlio del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane e nuovo acquisto del Racing Santander. Il portiere ha rilasciato le prime dichiarazioni come nuovo giocatore del club nel corso della conferenza stampa. “Ho avuto tante offerte, ma sin dal primo momento la più importante e la più interessante per me è stata quella del Racing. Voglio crescere come calciatore in un club storico, non potrei essere più contento in questa nuova tappa che sta per iniziare. Mi farà bene giocare lontano da Madrid e dal Real, conoscere un nuovo gruppo e una nuova città. E’ chiaro che lavorerò per migliorare e crescere ogni giorno, credo che il Racing sia il posto migliore per fare un passo in più nella mia carriera. Mi hanno parlato molto bene della città e quello che mi hanno detto è tutto vero. Sono nel gruppo soltanto da due giorni ma ho visto che c’è ambizione e voglia e che è molto unito”.

Foto Marca