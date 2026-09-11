Louzan (pres. RFEF): “Siamo campioni del mondo in due discipline. La realtà impone che la Spagna ospiti la finale dei Mondiali”

11/09/2026 | 21:56:31

Il presidente della Federazione calcistica spagnola (RFEF), Rafael Louzan, ha parlato durante il forum “Un secolo di calcio”, organizzato da SER nelle Isole Canarie. Queste le sue parole sulla sede della finale dei Mondiali del 2030:

“Sebbene non sia stata ancora presa alcuna decisione, credo che la Spagna sia il posto giusto, perché non potrebbe essere altrimenti. Attualmente, come sapete, siamo campioni del mondo in due discipline e la capacità organizzativa della Spagna per i grandi eventi è indiscutibile. Pertanto, la realtà impone che non ci debba essere altra opzione se non che la Spagna ospiti la finale”.

Foto: Instagram RFEF

