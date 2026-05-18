Lotito: “Sotto la mia presidenza vinti sei trofei e abbiamo sempre veleggiato a livello europeo”

18/05/2026 | 13:00:19

Claudio Lotito ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset: “Tra altre cose, abbiamo vinto sotto la mia presidenza sei trofei, quindi speriamo di ripartire con la logica di patrimonializzazione che stiamo facendo, spero che si concretizzi da qui a non molto tempo, a breve. Oggi abbiamo fatto noi risanamento e abbiamo anche conservato la possibilità di essere abbastanza competitivi, perché fino a prova contraria abbiamo sempre veleggiato a livello europeo“.