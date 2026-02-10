Lotito: “Flaminio? Progetto nato prendendo spunto dai lavori al Franchi a Firenze”

10/02/2026 | 11:45:24

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un rapido commento a proposito dell’argomento Flaminio, con la notizia di ieri sera, della Lazio che ha presentato il progetto ufficiale per la riqualificazione dell’impianto capitolino.

Queste le sue parole alle colonne del Messaggero: “Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi”.

Foto: X Lazio