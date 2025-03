Lotito: “5-0 col Bologna? L’importante è rialzarsi, può capitare a chiunque di cadere”

Il senatore Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato intervistato nel corso del programma ‘Finché la barca va’ in onda su Rai 3, ripartendo dalla sconfitta per 5-0 dei suoi contro il Bologna nell’ultimo fine settimana: “L’importante è rialzarsi, può capitare a chiunque di cadere ma avere forza e volontà è rialzarsi. E me ne faccio una ragione perché ci sono le condizioni per fare bene”.

Infine: “Conta arrivare al traguardo. Anzi, deve essere di monito per gli addetti ai lavori di non abbassare la guardia”.

Foto: Twitter Lazio