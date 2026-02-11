Lorenzo Insigne torna al calcio italiano dopo 1360 giorni. Domenica subito la sfida al fratello Roberto

11/02/2026 | 11:20:56

Lorenzo Insigne è tornato a giocare nel calcio italiano. Una scelta di cuore, quella di sposare il progetto Pescara, il club dove ha raccolto la prima grande soddisfazione in carriera. Dal 15 maggio 2022 al 10 febbraio 2026 sono trascorsi 1367 giorni. Tanto è passato dall’ultima presenza in Italia di Lorenzo Insigne, datata maggio 2022 con la maglia del Napoli, al ritorno in campo nel calcio italiano avvenuto ieri sera, nella gara tra Pescara e Catanzaro.

Il rientro si è concretizzato al minuto 80, quando Insigne ha fatto il suo debutto con il Pescara, tornando ufficialmente a giocare una partita in Italia dopo quasi quattro anni. Nel mezzo, l’esperienza all’estero in MLS con il Toronto FC. Un intervallo lungo 1367 giorni. Lorenzo ha sposato il progetto degli abruzzesi, che nel 2012, insieme a Immobile e Verratti, trascinò in Serie A. La salvezza è complicata, il Pescara è ultimo in classifica, avrà bisogno di un mezzo miracolo per ottenere la permanenza in B. Ma mai dire mai.

Intanto, domenica, subito una data da cerchiare in rosso. Il Pescara sarà in scena al Partenio-Lombardi di Avellino. Subito un derby in famiglia per Lorenzo, che sfiderà il fratello Roberto, che milita nei lupi.

Foto: sito Pescara