Lookman ancora decisivo in Spagna: è il quarto gol in sei gare

22/02/2026 | 12:12:08

Ademola Lookman continua a confermarsi protagonista all’interno dell’Atletico Madrid: il nigeriano è andato a segno anche ieri nella partita contro l’Espanyol, terminata 4-0. Sono quattro i gol segnati in sole sei partite dall’attaccante ex Atalanta; con la rete di ieri sera, inoltre, è riuscito ad andare a segno almeno una volta in tutte le competizioni a cui ha partecipato con i Colchoneros (Copa del Rey, Champions League e LaLiga).

Foto: sito Atletico Madrid