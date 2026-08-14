Lontani: “Non mi sento un predestinato, un Yamal o Messi. Devo lavorare il triplo”

14/08/2026 | 21:21:28

Il Parma si è qualificato per i sedicesimi di Coppa Italia grazie a una doppietta del giovane Lontani.

Il ragazzo ha così parlato in conferenza stampa: “Sentivi che era arrivato il momento nonostante la giovane età? “Non credo di essere predestinato, non mi sento Yamal o Messi. Mi sento un ragazzo che cerca di migliorare ogni giorno, devo lavorare più degli altri. Sono alla prima esperienza tra i grandi e ho qualcosa in meno per esperienze passate. Credo di star facendo quello che mi ero prefissato. Sono contento ma ancora non ho fatto niente”.

Cosa ti chiede Cuesta? “Faccio il triplo di quello che facevo al Milan in Primavera. I ritmi e le richieste sono diverse anche in base agli avversari. Io mi metto a dispozione e io cercherò di realizzare tutte le richieste dell’allenatore

Doppietta all’esordio… “Partita che non dimenticherò mai, ma ora si continuerà a lavorare per mettere in difficoltà il mister”.

Foto: sito Parma