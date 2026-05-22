Longo: “Chiediamo scusa a tutti. A gennaio almeno sei giocatori non sono voluti venire a Bari”

22/05/2026 | 22:42:57

Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa dopo la retrocessione in Serie C del Bari: “C’è da chiedere scusa a tutte le persone che hanno riversato su di me le aspettative di salvezza e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto. Ce l’ho messa tutta ma non ce l’ho fatta. Quando capitano queste annate tutti si devono prendere le proprie responsabilità. Io separo i sette mesi precedenti dai miei quattro. La squadra ha girato con me a un ritmo da nono posto. Abbiamo ereditato una squadra con grandissime problematiche, l’abbiamo resa viva. Abbiamo fatto gli stessi punti del Modena, due in più della Juve Stabia. Sono arrivato a dieci giorni dalla fine del mercato. Almeno 5-6 giocatori non sono voluti venire a gennaio”.

foto sito bari