Lokomotiv Mosca-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo la vittoria in rimonta dell’andata, la Juve vuole di chiudere il discorso qualificazione in Champions nella trasferta di Mosca contro la Lokomotiv. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Sarri dovrà fare a meno di De Ligt, vittima di una distorsione alla caviglia, al suo posto pronto Demiral, in vantaggio su Rugani. A destra, in difesa ecco Danilo al posto di Cuadrado, a sinistra Alex Sandro mentre Bonucci completerà il quartetto davanti a Szczesny. Centrocampo a tre con Pjanic in regia, Khedira e Matuidi ai suoi lati. In attacco Cristiano Ronaldo e Higuain, alle loro spalle Ramsey. Semin dovrebbe riproporre un 4-5-1: in difesa Ignatyev, Corluka, Howedes e Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiaw e Miranchuk a centrocampo, Eder davanti.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder. All. Sëmin

Juve (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All. Sarri

Foto: Twitter ufficiale Juventus