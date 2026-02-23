Loftus-Cheek si opera questa mattina: frattura dei denti e dell’osso alveolare mascellare

23/02/2026 | 11:14:33

Loftus-Cheek si opera questa mattina dopo lo scontro durissimo con Corvi in Milan-Parma. Il colpo ha causato la frattura dei denti superiori del centrocampista inglese e dell’osso alveolare mascellare. L’ex Chelsea dopo l’impatto ha poi lasciato il campo in barella con il collo immobilizzato e naso e zigomo sanguinanti. Il calciatore, quindi, sarà sottoposto oggi a intervento chirurgico nel corso della mattinata. Da capire l’entità esatta dell’infortunio, ma da quanto trapela dovrebbe essere uno stop serio e lungo.

foto x milan