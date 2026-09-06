Locatelli: “La Juve deve fare meglio dello scorso anno, bella reazione. Douglas Luiz è forte”

06/09/2026 | 23:19:25

Manuel Locatelli ha parlato a Dazn dopo Juventus-Milan: “Credo che abbiamo avuto l’opportunità di vincerla, abbiamo giocato bene. Il gol non l’ho rivisto, sicuramente lo riguarderemo, abbiamo sbagliato, però credo sia stata molto importante la reazione di oggi, sono molto contento perché i cambi hanno fatto molto bene, è molto importante per noi e per tutto il gruppo che chi entra ci dia una mano perchè le partite sono lunghe, ci sono cinque cambi e questo è molto importante. Abbiamo caratteristiche diverse rispetto a quando gioca Kephren. Io cerco di dare più equilibrio, lui ha più possibilità di andare avanti perché è molto bravo negli inserimenti, nell’ultimo passaggio, quindi ci compensiamo in quello. Poi è un giocatore molto forte, lo era anche prima, sono molto felice per lui che abbia acquistato fiducia qui, perché ci può dare una mano, però volevo sottolineare che oggi anche Koop è entrato bene, ha fatto un bell’assist, quindi è importante che tutti si sentano molto integrati in questo gruppo, perché la stagione è lunga e abbiamo bisogno di tutti. Questa Juventus deve fare meglio dello scorso anno, abbiamo avuto tante occasioni e dobbiamo essere più cattivi nell’ultimo passaggio. Anche Douglas Luiz è molto forte”.

foto x juve