Locatelli: “Champions? Dobbiamo vincere tre partite senza fare calcoli. Non sono un simulatore”

05/05/2026 | 22:14:33

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a margine di un evento di presentazione di Stories of Strength.

Queste le sue parole: “È stato molto emozionante, spesso le persone ci vedono come idoli o esempi, ma sono loro i nostri esempi. Quando senti cosa hanno da dire le persone è una cosa che ti entra dentro: siamo chiaramente privilegiati, però oggi io devo dire grazie a queste persone, sono loro l’esempio da seguire”.

Da capitano della Juventus, ora giocate una partita importante. Queste cose servono anche a preparare momenti di questo tipo… “Sappiamo le responsabilità che ci sono nel giocare nella Juve, per tutti i milioni che ci tifano. Giocare qui è un’altra cosa rispetto alle altre, sappiamo che dipende tutto da noi per andare in Champions League: dobbiamo vincere le partite e andarci, senza fare troppi calcoli”.

Come state mentalmente e fisicamente? “Stiamo bene, in questo momento bisogna essere tutti da 10. Sappiamo cosa ci giochiamo, non ci possono essere alibi relativi alle condizioni fisiche”.

Giocare su un campo tosto come quello di Lecce può essere un tranello? “Tutte le partite a questo punto della stagione sono difficili. Non ci sono alibi, non ci sono scuse: siamo la Juventus e per andare in Champions League devi vincere”.

Quanto dispiace per quel giallo che costa multa e rischio diffida? “Tantissimo. Mi sono arrabbiato, io di solito non parlo di arbitri e non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ero nervoso e per questo ho sbagliato, però non simulo: con il Var non si può simulare, non ha senso darmi quel giallo”.

Foto: X Azzurri