Lo United si fa rimontare dal Brighton ed esce dalla Carabao Cup. Carrick: “Non sono preoccupato e non sento la pressione”

17/09/2026 | 12:17:49

Il Manchester United ci ricasca e viene eliminato dalla Carabao Cup. I Red Devils, in vantaggio di due gol dopo dieci minuti di gioco, grazie ai centri di Lacey e Mount, hanno subìto una rimonta storica a Old Trafford dal Brighton. I Seagulls hanno prima accorciato le distanze con Kostoulas alla fine del primo tempo e, nella ripresa, hanno completato il ribaltone con le reti di Gross e De Cuyper. Lo United non perdeva da due gol di vantaggio in casa dal settembre 1976. Michael Carrick, complice un inizio di stagione balbettante con tre sconfitte, due vittorie e un pareggio, è già sulla graticola, ma l’allenatore si sente al sicuro, come detto in conferenza stampa: “Le squadre dipendono da me. Quindi, quando vinciamo, la gente dice che sto facendo un buon lavoro. Se non vinciamo o non otteniamo buoni risultati, allora gran parte della responsabilità è su di me. Prendo totalmente la responsabilità. Non possiamo trovarci in quella posizione dopo essere stati in vantaggio nella partita. Quindi, lo accetto. Non mi sto nascondendo da questo. È così e basta. Capisco cosa succede fuori e come funziona il mondo, ma sinceramente non mi preoccupa. Quello che mi preoccupa è vincere le partite e avere una buona atmosfera qui e nel gruppo, per sapere che stiamo andando nella direzione giusta”.

Foto: X Manchester United