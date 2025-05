Lo Stoccarda si prende la Coppa di Germania! Poker all’Arminia Bielefeld per il quarto titolo

24/05/2025 | 22:15:35

Quattro gol per il quarto titolo. Il primo nel nuovo millennio. Lo Stoccarda vince la Coppa di Germania imponendosi per 4-2 contro l’Arminia Bielefeld (terza serie). Decisivi i gol di Woltemade (15′), Millot (22′ e 66′) e Undav (28′). Nel finale le reti di Kania prima e l’autogol di Vagnoman poi. Il risultato finale non è però mai stato in discussione. Lo Stoccarda non trionfava nella competizione dal 1997, Col quarto titolo i biancorossi agganciano, fra i più vincenti di sempre, Norimberga e Colonia.

Foto: Instagram Stoccarda