Lo Schalke 04 torna in Bundesliga. Dzeko: “Felice della scelta fatta a gennaio. Non voglio smettere”

03/05/2026 | 11:10:45

Lo Schalke 04, dopo 3 stagioni in seconda divisione tedesca, torna in Bundesliga.

Edin Dzeko, attaccante bosniaco, a gennaio ha lasciato la Fiorentina per sposare il progetto Schalke. A Sky ha così parlato dopo la promozione: “Vedremo cosa succederà. Ma sono molto, molto soddisfatto e felice di aver preso questa decisione a gennaio. Non voglio smettere. Il calcio è la mia vita. Vedremo cosa succederà ai Mondiali, ma poi ci siederemo e vedremo cosa succederà”.

Poi sulla partita: “Il Fortuna Dusseldorf ha giocato bene, ma noi volevamo questa vittoria e volevamo festeggiare con i nostri tifosi. Ora abbiamo conquistato il titolo, il che è importante, ma vogliamo arrivare primi”.

Sulla festa dopo la promozione: “È semplicemente incredibile. È per questo che sono venuto qui. Ho vissuto tante esperienze, ma è per questo che si gioca a calcio. Lo Schalke è semplicemente un club fantastico. La squadra ha lottato duramente per tutta la stagione e siamo rimasti in testa perché siamo la migliore squadra della 2. Bundesliga”.

Foto: sito Schalke04