Liverpool, SOS gol ad Anfield: solo 4 in 5 partite di Premier. Era successo appena due volte

03/11/2026 | 16:49:06

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Andoni Iraola alla guida del Liverpool. Il tecnico ex Bournemouth, insediatosi sulla panchina dei Reds in estate, è attualmente quinto in classifica, frutto delle quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Tutto il contrario del percorso, sin qui, in Champions League. Nel massimo torneo europeo sono arrivate tre vittorie in altrettante partite con 12 gol all’attivo. In Premier League, invece, le prestazioni sono altalenanti e sta emergendo un problema con il gol. Infatti, nelle cinque giornate disputate ad Anfield, sono arrivati appena quattro gol, distribuiti nella vittoria contro il Brighton e nel pareggio contro il Nottingham Forest. Nelle restanti tre partite, van Dijk e compagni non hanno trovato la via della rete, subendo due sconfitte nei big match contro Manchester City e Arsenal. Le uniche due volte, nell’intera storia del Liverpool, in cui i gol erano stati così pochi, risale alle stagioni 1913/1914 e 2012/2013.

Foto: X Liverpool