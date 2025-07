Diogo Jota: il Liverpool verserà i restanti due anni di contratto alla famiglia

05/07/2025 | 11:38:31

Il calcio internazionale è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva, deceduti in un grave incidente stradale. Un lutto che ha colpito duramente il Portogallo e in particolare il Liverpool, club in cui Jota ha giocato per cinque stagioni diventando un punto di riferimento per impegno e qualità. Dopo l’annuncio del ritiro simbolico della maglia numero 20, il Liverpool ha scelto di onorare ulteriormente la memoria dell’attaccante. Come riportato dal quotidiano portoghese Record, la società inglese continuerà a versare alla famiglia il salario previsto dal contratto di Jota fino alla sua naturale scadenza nel giugno 2027.

FOTO: X Liverpool