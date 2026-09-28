L’Italia riparte: poker alla Turchia con Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito

28/09/2026 | 22:37:21

L’Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e travolge la Turchia 4-1 a Bursa. Primo tempo dominante della squadra di Mancini, che gioca a gran ritmo, con qualità e freddezza davanti alla porta. Azzurri a segno con Bastoni, Frattesi e il debuttante Kayode, poi il poker di Pio Esposito dopo la rete turca di Yilmaz. Nel secondo tempo arriva la reazione della squadra di Montella, che però non va oltre la rete segnata e un gol annullato per fuorigioco. L’Italia vince e convince, i fischi finali questa volta sono per la Turchia.

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