L’Italia omaggia le vittime dell’Heysel: deposta una corona di fiori prima della sfida in Belgio

14/11/2026 | 21:37:17

Alla vigilia di Belgio-Italia gli azzurri si sono resi protagonisti di un omaggio alle vittime dell’Heysel. Il ct Mancini, il commissario federale Malagò, il direttore tecnico Ranieri e Scalvini in rappresentanza della squadra hanno deposto un mazzo di fiori presso la targa che, allo stadio Re Baldovino in memoria dei 39 tifosi della Juventus morti a margine della finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985, contro il Liverpool.

foto x azzurri