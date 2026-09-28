L’Italia dilaga con la Turchia e i tifosi attaccano Montella: “Dimettiti”

28/09/2026 | 22:06:55

Italia avanti 4-1 contro la Turchia con una grande risposta degli azzurri dopo il ko contro il Belgio. Gara opposta invece della Turchia di Montella, con i tifosi che hanno fatto scattare la contestazione. “Dimissioni, dimissioni”. È il coro intonato all’indirizzo del ct Montella dai tifosi della Turchia a Bursa contro l’Italia nella seconda giornata di Nations League. Azzurri a segno con Bastoni, Frattesi e il debuttante Kayode, poi il poker di Pio Esposito dopo la rete turca di Yilmaz. Il presidente della Federazione turca Haciosmanoglu ha lasciato lo stadio dopo la contestazione.

Foto: Instagram Montella