Lipsia-Julian Nagelsmann: una qualificazione storica e da record

Il 2-2 del Lipsia contro il Benfica ha permesso alla squadra tedesca di superare il girone di Champions League. Alla seconda partecipazione assoluta nella competizione ha centrato il primo storico passaggio del turno.

Una serata da ricordare anche per il tecnico, Julian Nagelsmann. All’età di 32 anni, 4 mesi e 4 giorni è diventato il più giovane allenatore a superare il girone e a passare quindi alla fase ad eliminazione diretta.

🇩🇪 Julian Nagelsmann is the youngest manager in history to qualify for the Champions League knock-out stages

32 years, 4 months and 4 days old pic.twitter.com/aiyFXmFQBJ

