Lione, frattura del perone per Openda. Il comunicato

12/10/2026 | 17:47:50

Lois Openda dovrà stare ai box per almeno un mese. L’ex attaccante della Juventus, oggi al Lione, ha iniziato la stagione in Francia con 2 gol e 1 assist, ma nella sfida di venerdì sera, contro la sua ex squadra Lens, ha riportato una frattura del perone.

Il comunicato del Lione: “Colpito venerdì sera durante la partita contro il RC Lens, Loïs Openda è stato sottoposto a esami che hanno rivelato una frattura al perone della gamba destra. L’attaccante internazionale belga non sarà disponibile almeno fino alla prossima pausa internazionale. Questo infortunio arriva alla fine di una partita durante la quale Loïs Openda è stato ripetutamente colpito nei primi minuti, con una singola sanzione disciplinare. L’Olympique Lyonnais deplora il trattamento subìto dal suo attaccante e ritiene che non abbia beneficiato della protezione necessaria, fino allo shock che oggi lo tiene lontano dal campo. Più in generale, OL ribadisce che la salvaguardia dell’integrità fisica dei giocatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri debbano essere i primi garanti di ciò”.

Foto: Sito Lione