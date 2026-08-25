Lione, Fonseca: “Non ci preoccupiamo della vendita di Fofana, se vogliamo venderlo ora, abbiamo offerte”

25/08/2026 | 16:24:51

Paulo Fonseca, alla vigilia dello scontro decisivo contro il Fenerbhace, valido per il ritorno del play off di Champions League dopo l’1-1 dell’andata, ha parlato, in conferenza stampa, sulla situazione che gravita attorno a Malick Fofana, ala seguita con particolare attenzione dalla Roma. Le parole dell’ex tecnico del Milan: “Il suo stato d’animo è positivo, vuole giocare questa partita domani. La cosa più importante non è sapere chi se ne andrà, ma soprattutto giocare una grande partita domani. È stato un periodo difficile per Malick, ha subito un intervento, è tornato con dolore, ma ora sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Ha gestito bene questa situazione e penso che sarà un giocatore che continuerà con noi. È molto motivato a continuare con noi. Non ci preoccupiamo della vendita di Malick, se vogliamo venderlo ora, abbiamo offerte. Se altri club vogliono Malick, dovranno pagare. Il club ha rifiutato offerte perché crede in questo giocatore, ha molte qualità e il suo valore è grande al momento”.

Foto: Sito Ligue 1