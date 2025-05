Lione, confermata la squalifica di Fonseca: fallito il ricorso al CNOSF

30/05/2025 | 18:13:05

Il Comitato olimpico e sportivo nazionale francese (CNOSF) ha confermato la squalifica di Fonseca: “A seguito della sospensione pronunciata dalla Commissione Disciplinare della LFP il 5 marzo per un periodo di 9 mesi, Paulo Fonseca ha esercitato, conformemente alla legge, il suo diritto di adire il CNOSF nell’ambito di un tentativo di conciliazione con la LFP. Tale procedura non mirava in alcun modo a contestare i fatti contestati, ma rispondeva a una volontà di trasparenza e responsabilità”.

Foto: Instagram Milan