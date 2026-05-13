L’Inter vince la Coppa Italia: il settimo posto vale la Conference League. L’Atalanta sorride

14/05/2026 | 00:16:54

Con la vittoria dell’Inter della Coppa Italia, la Lazio perde la chance di qualificarsi in Europa. La settima in classifica, quindi, andrà in Conference League. Sorride l’Atalanta che ormai è a un passo dalla qualificazione. Ma serve un punto per l’ufficialità alla Dea. Saranno Atalanta e Bologna a giocarsi il settimo posto, con i nerazzurri che partono da un vantaggio di sei punti a due partite dal termine del campionato, con il discorso che potrebbe. anche essere già chiuso domenica prossima, quando le due squadre di affronteranno alla New Balance Arena di Bergamo.

Foto: X Atalanta