L’Inter vince la Coppa Italia, come cambiano i piazzamenti in Champions, Europa League e Conference

L’Inter vince la sua nona Coppa Italia! I nerazzurri di Simone Inzaghi sono riusciti a vincere la seconda Coppa Italia consecutiva, centrando la prima delle due finali di questo finale di stagione. La seconda sarà la finale di Champions League, il 10 giugno alle 21:00 a Istanbul contro il Manchester City. Grazie alla vittoria dell’Inter in Coppa Italia, in caso di arrivo dei nerazzurri tra i primi quattro posti in Serie A (all’Inter manca un solo punto per essere aritmeticamente tra le prime quattro), la quinta e la sesta squadra in classificata giocherebbero la prossima Europa League e la settima la Conference League. Lo schema, quindi, sarebbe il seguente:

Champions League Champions League Champions League Champions League Europa League Europa League Conference League

Inoltre se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League anche i viola andrebbero in Europa League, per un totale di otto squadre italiane nelle coppe europee.

Nell’eventualità che la squadra di Mourinho dovesse vincere la prima Europa League, la Roma guadagnerebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Nel caso in cui la Roma vincesse l’Europa League e l’Inter la Champions League, con entrambe le squadre fuori dalle prime quattro, a non andare in UCL sarebbe la quarta classificata in Serie A.

