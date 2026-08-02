L’Inter sulle tracce del trequartista Kostov
02/08/2026 | 20:29:17
L’Inter mette gli occhi sul giovane talento Vasilije Kostov. Secondo quanto raccolto da Footmercato, il centrocampista offensivo serbo di 18 anni è tornato nel mirino del club nerazzurro, che avrebbe già avviato i primi contatti per approfondire il suo profilo. Il giovane della Stella Rossa di Belgrado, già convocato tre volte dalla nazionale maggiore serba, viene valutato circa 20 milioni di euro dal suo club.
foto sito stella rossa