L’Inter sbriga la pratica Parma in 31′: decidono Sucic, Calhanoglu e Thuram

10/10/2026 | 19:52:50

L’Inter sbriga la pratica Parma in poco più di mezz’ora, a San Siro finisce 3-0. Decidono i gol di Sucic, Calhanoglu su rigore e Thuram, tutti nei primi 30′ di gioco. Inizia male l’avventura di Alberto Gilardino sulla panchina del Parma, con i ducali che hanno provato a giocarsela, ma lasciando di fatto troppi spazi ai nerazzurri che sono andati a nozze. Esordio nel finale per Spence. Nerazzurri in vetta da soli per una notte, in attesa di Como-Roma.

foto x inter