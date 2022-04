L’Inter non è su Kostic, ha scelto Gosens e… Perisic. Gli scenari su Bremer e Dybala

Filip Kostic ha un anno abbondante di contratto con l’Eintracht Francoforte, è probabile che in estate cambi maglia. Ma non ci sono riscontri sulle notizie che sono arrivate dalla Germania, si parla di contatti in corso con l’Inter. In realtà non ci sono chance perché i nerazzurri vadano sull’esterno serbo, una situazione chiara da mesi. L’Inter ha scelto Gosens a gennaio e vuole il rinnovo di Perisic, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo summit per chiudere. Kostic piace alla Roma, ma deve uscire almeno un esterno, e da sempre alla Lazio: l’Inter non c’è. Le idee dei nerazzurri sono chiare: c’è una stretta di mano con Bremer, obiettivo individuato da oltre tre mesi e gradimento assolutamente ricambiato. Presto l’Inter, ora concentrata sulla corsa scudetto, andrà dal Torino per impostare un accordo. Valutazione tra i 25 e i 30 milioni, non di più, in base a quanto pattuito quando è stato prolungato il contratto dal 2023 al 2024. E potrebbe anche essere valutata una contropartita tecnica, per esempio Pinamonti. L’Inter ha le idee chiarissime sull’attacco: Gianluca Scamacca resta un obiettivo dallo scosso agosto, ribadito a gennaio, ci sarà tempo per parlare con il Sassuolo (il discorso vale anche per Frattesi). Ma Scamacca non esclude il resto, per esempio… un certo Paulo Dybala. Come raccontato nei giorni scorsi, la Joya ha completamente aperto all’Inter, l’ha messa in cima a qualsiasi gradimento, ha stoppato gli altri sondaggi. Preferiamo non commentare chi sostiene che non ci siano stati altri sondaggi per Dybala. Paulo sa di essere perfettamente ricambiato, consapevole che il tempo viaggia a suo favore. Cosa dovrebbe accadere per favorire il suo ingresso? Non obbligatoriamente la cessione di Lautaro Martinez, che può essere al centro di traiettorie di mercato compreso l’Atletico Madrid, ma intanto quella di Alexis Sanchez in modo da liberarsi dell’ingaggio di circa 7 milioni a stagione. L’eventuale mega offerta per Lautaro consentirebbe all’Inter di chiudere le suddette operazioni in entrata, tenendo conto che Dybala è un parametro zero. Ma oggi l’Inter ragiona in funziona di un’uscita (Sanchez) che possa favorire l’ingresso della Joya, intrigo vero. E i fari spenti in questi giorni aiutano…

Foto fnp.de