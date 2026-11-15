L’Inghilterra espugna il Metropolitano: la striscia d’imbattibilità della Spagna si ferma a 43

15/11/2026 | 23:55:43

Il colpo grosso della serata arriva dal Metropolitano di Madrid, dove i campioni del mondo della Spagna si sono arresi dinanzi l’Inghilterra, cedendo lo scettro del primo posto del girone di Nations League. I Tre Leoni, andati sullo 0-3 al 57esimo, grazie ai gol di Kane, Konsa e White, hanno rischiato di subire una rimonta che sarebbe entrata di diritto negli annali. L’espulsione per fallo da ultimo uomo di Anderson spalanca le porte a Oyarzabal dagli undici metri e al tap in di Nico Williams, ma non bastano per evitare la prima sconfitta dopo 43 partite consecutive. Infatti, la Roja ha interrotto la propria striscia d’imbattibilità che durava dal 22 marzo 2024, data della sconfitta in un’amichevole contro la Colombia. In mezzo anche la disfatta contro il Portogallo in finale di Nations League, ma avvenuta ai rigori e per questo non conteggiata.

Foto: Instagram Spagna