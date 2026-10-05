L’Indonesia batte ai rigori la Thailandia e vince l’Asean Cup: decisivo Audero sotto gli occhi di Infantino e Thohir

05/10/2026 | 18:57:05

L’Indonesia ha fatto la storia! La Nazionale guidata dal CT inglese Herdman ha battuto ai rigori i rivali della Thailandia, alzando al cielo l’Asean Cup. Si tratta del primo trofeo vinto dal 1991, grazie ai guantoni di Emil Audero, ex portiere di Juventus, Sampdoria, Inter, Como e Palermo, oggi al Rayo Vallecano. L’estremo difensore ha parato il rigore decisivo nella lotteria dopo il 2-2 maturato tra tempi regolamentari e supplementari. La coppa è stata consegnata alla Nazionale indonesiana da Gianni Infantino ed Erick Thohir, ex presidente dell’Inter.

Foto: Instagram Audero