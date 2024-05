L’indiscrezione: Young Boys, accordo con l’Atalanta per il riscatto di Colley

Grande entusiasmo a Berna per lo scudetto conquistato dallo Young Boys. Nel frattempo il club svizzero ha chiuso un’operazione di mercato: poco fa è stato raggiunto l’accordo con l’Atalanta per il riscatto di Ebrima Colley, attaccante esterno classe 2000. Adesso Colley sarà dello Young Boys a titolo definitivo, il suo percorso in Svizzera continua.