L’indiscrezione: Udogie-Roma, pista in stand-by. Il terzino riflette

18/08/2026 | 23:25:48

Alla Roma piace molto Destiny Udogie, la sua valutazione è scesa rispetto a diverse settimane fa e anche sul concetto di incedibilità si potrebbe ragionare. Ma nelle ultime ore siamo entrati in una fase di stand-by, il terzino sinistro non è così convinto di lasciare il Tottenham e la Roma ha bisogno di gente che abbracci totalmente il progetto giallorosso. Quindi, prima di parlare di formule o di situazioni del genere, bisogna entrare bene nei meandri delle reciproche convinzioni, soprattutto quella di Udogie. E per il momento siamo in una fase di attesa.

Foto: Instagram Udogie