L’indiscrezione: Treviso, svolta in difesa. Trattativa avanzata per Alessio Maestrelli

12/07/2026 | 13:15:28

Il Treviso è tornato in Serie C e vuole rafforzarsi. C’è una trattativa in stato avanzato e molto vicina alla chiusura, stiamo parlando di Alessio Maestrelli, difensore centrale classe 2005 svincolatosi dalla Ternana dopo i noti fatti. Pronto un contratto triennale, il Treviso è ormai a un passo dal traguardo. Ricordiamo che Alessio è nipote d’arte, nel ricordo dell’indimenticabile Tommaso Maestrelli allenatore di uno scudetto della Lazio.