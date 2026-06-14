L’indiscrezione: Soulè non incedibile, diverse sondaggi. Le condizioni della Roma

14/06/2026 | 19:00:44

Da settimane vi raccontiamo che Matia Soulé non è incedibile per la Roma, sono arrivate conferme (soltanto negli ultimi giorni) da più parti. Non ci sono tenaglie nel cartellino, ma di sicuro il club giallorosso pone condizioni particolari, ovvero un’offerta importante che consenta di rientrare rispetto all’investimento fatto per prelevarlo dalla Juventus. Sono arrivati sondaggi da Inghilterra, Germania e Turchia, dalla prossima settimana possono diventare offerte e dobbiamo aspettare che si entri nel vivo. La Roma dovrà fare almeno una cessione entro fine giugno, ha obiettivi chiari in quel settore. Ma servirà cedere per alimentare qualche sogno e anticipare la concorrenza.

Foto: Instagram Roma