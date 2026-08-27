L’indiscrezione: Sottil apre all’Avellino

27/08/2026 | 23:45:17

Nel pomeriggio vi abbiamo anticipato, con un tweet delle 14,39, il forte interesse dell’Avellino per Riccardo Sottil. Ovviamente il prestito sarebbe possibile solo se l’esterno rinnovasse con il suo attuale club visto che ha il contratto in scadenza. Possibile che l’Avellino rilevi il cartellino dalla Fiorentina che ha dato apertura. Esattamente come Sottil è interessato al trasferimento, non ci sono accordi totali ma la situazione è da seguire con attenzione.

Foto: Instagram Sottil