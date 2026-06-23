L’indiscrezione: sinergia Avellino-Juve, non solo Faticanti e Pecorino

23/06/2026 | 22:05:01

Un grande rapporto, quello tra Avellino e Juventus, certificato recentemente anche dall’operazione Daffara. A proposito del portiere: il club irpino sa che ci sono club di Serie A in fila (Parma in testa), ma ha comunicato alla Juve che se non trovasse gli incastri giusti sarebbe pronto a riprenderlo in prestito. Ma tra bianconeri e irpini ci sono altre operazioni confermate e che vi abbiamo svelato, per esempio quelle relative al terzino sinistro Moruzzi (l’Avellino si è informato anche su Cocchi dell’Inter) e all’esterno offensivo Pietrelli.