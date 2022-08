L’indiscrezione: Simy, il Benevento si sta defilando. Modena, pressing su Sibilli

Il Benevento non è più convinto di prendere Simy dalla Salernitana. Dopo il tira e molla degli ultimi giorni, la deadline era stata fissata per la giornata di oggi, ma evidentemente la vittoria sul Frosinone di ieri ha portato a riflessioni diverse. Il Modena cerca un attaccante: in lista anche Vido, ma nelle ultime ore c’è il pressing su Giuseppe Sibilli che potrebbe lasciare Pisa.

Foto: Instagram Simy