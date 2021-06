L’indiscrezione: Sergio Oliveira prima scelta viola. Bakayoko non c’è. Duncan può restare

Sergio Oliveira è la prima, al momento unica, scelta della Fiorentina per il centrocampo. Andiamo oltre: chiudendo con il Porto, come i viola hanno intenzione malgrado la concorrenza e proprio per essersi mossi in anticipo, le manovre a centrocampo potrebbero essere finite qui. In questo modo la Fiorentina si dedicherebbe agli altri ruoli da coprire. Non ci sono margini per Bakayoko, una suggestione senza senso come le altre in passato accostate ai viola: Gattuso lo stima, ma non lo ha chiesto e non chiederà di intervenire con il Chelsea. Possibile, invece, che resti Duncan dopo l’esperienza di Cagliari, ma non è stata presa una decisione definitiva.

Foto: Twitter Porto