L’indiscrezione: Roma, proseguono i dialoghi per Pau Lopez. E i due centrali…

La Roma prova ad accelerare per Pau Lopez, una pista anticipata in tempi non sospetti da Sportitalia. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Betis, proprietario del cartellino del portiere, con i giallorossi che hanno intenzione di andare fino in fondo. Capitolo difesa: con l’uscita di Manolas, la Roma ha la necessità di prendere due centrali. Per Gianluca Mancini il discorso con l’Atalanta è ben avviato già dalla scorsa settimana, un affare da circa 25 milioni. La volontà del club giallorosso è quella di prendere anche uno tra Marc Bartra e Toby Alderweireld. I discorsi con il Betis vanno avanti, mentre con il Tottenham si lavora per un’operazione staccata da Zaniolo, considerato che il centrale belga ha un solo anno di contratto.

Foto: Diario AS